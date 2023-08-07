Helin Avşar ablası Hülya Avşar’ı önce paylaştı sonra sildi! O detay dikkatlerden kaçmadı! | Video

Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yoran Helin Avşar şimdilerde değişimi ile gündemde. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar'ı da ünlüler dünyasına dahil etmişti. Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Helin Avşar ablası Hülya Avşar'ın bikinili videosunu paylaştıktan birkaç dakika sonra hemen sildi. Helin Avşar'ın, yeni yüklediği videoda ablası Hülya Avşar'ın göğüs dekoltesini sensürlemesi dikkatlerden kaçmadı.