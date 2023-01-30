Hülya Avşar, siyah mayosuyla havuzda şov yaptı | Video
Yılların güzelliğinden hiçbir şey eksiltemediği isimlerden olan olan Hülya Avşarderin sırt dekolteli siyah elbisesi ile sahnede adeta kuğu gibi süzüldü! Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sivri dili, dobralığı ve özel hayatıyla her zaman magazin dünyasında adından bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluşmuştu. Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar imaj tazeledi. Sahneye kısacık kestirdiği saçları ve derin sırt dekolteli siyah elbisesi ile çıkan Hülya Avşar dinlemeye gelenleri mest etti.
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