İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar ile oynadığı 'Aşıksın' filmini izleyip geçmişe gitti | Video
İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, uyumlarıyla 80’li yıllara damga vurmuştu. “Mavi Mavi”, “Ayşem”, “Hülya” ve “Aşıksın” filmlerinde birlikte rol alan ikili, dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. İmparator, son olarak Hülya Avşar’la başrolünü paylaştığı “Aşıksın” filmini izleyerek yıllar öncesine gitti. Tatlıses’in duygu dolu anları sosyal medyada gündem oldu.
