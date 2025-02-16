İmam nikahı kıydılar mı? İbrahim Tatlıses'le yardımcısı Tuğçe Korkmaz'dan yeni paylaşım | Video

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, geçtiğimiz günlerde 'asistanı Tuğçe Korkmaz'a dini nikah kıydı' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında açıklama yapan ve iddiaları yalanlayan İbrahim Tatlıses'ten asistanı ile yeni bir paylaşım geldi. İşte akılları karıştıran o gönderi...