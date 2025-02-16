Video Magazin İmam nikahı kıydılar mı? İbrahim Tatlıses'le yardımcısı Tuğçe Korkmaz'dan yeni paylaşım | Video
İmam nikahı kıydılar mı? İbrahim Tatlıses'le yardımcısı Tuğçe Korkmaz'dan yeni paylaşım | Video

İmam nikahı kıydılar mı? İbrahim Tatlıses'le yardımcısı Tuğçe Korkmaz'dan yeni paylaşım | Video

16.02.2025 | 10:59

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, geçtiğimiz günlerde 'asistanı Tuğçe Korkmaz'a dini nikah kıydı' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında açıklama yapan ve iddiaları yalanlayan İbrahim Tatlıses'ten asistanı ile yeni bir paylaşım geldi. İşte akılları karıştıran o gönderi...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İmam nikahı kıydılar mı? İbrahim Tatlıses’le yardımcısı Tuğçe Korkmaz’dan yeni paylaşım | Video 00:21
İmam nikahı kıydılar mı? İbrahim Tatlıses'le yardımcısı Tuğçe Korkmaz'dan yeni paylaşım | Video 16.02.2025 | 10:59
SON DAKİKA: Usta sanatçı ’Kahtalı Mıçe’ hayatını kaybetti! İnce bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu... | Video 01:47
SON DAKİKA: Usta sanatçı 'Kahtalı Mıçe' hayatını kaybetti! İnce bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu... | Video 15.02.2025 | 10:06
Demet Akalın yeni klibiyle fena dillere düştü! Bu sen misin? | Video 01:01
Demet Akalın yeni klibiyle fena dillere düştü! "Bu sen misin?" | Video 14.02.2025 | 11:55
Yeni aşkını soranlara zafer işareti yaptı! Mehmet Aslantuğ’dan sessiz aşk cevabı! 00:37
Yeni aşkını soranlara zafer işareti yaptı! Mehmet Aslantuğ’dan sessiz aşk cevabı! 13.02.2025 | 23:52
Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı! 00:49
Sürpriz suya düştü! Yeni yaşının ilk pastası yere devrildi! İdo Tatlıses yeni yaşını böyle kutladı! 13.02.2025 | 20:31
Yeğeni Şirin gözleriyle anlattı! Tuğçe Tayfur neredeyse baygınlık geçiriyordu! Necla Nazır ateş püskürdü: Bizim için bitti 01:40
Yeğeni Şirin gözleriyle anlattı! Tuğçe Tayfur neredeyse baygınlık geçiriyordu! Necla Nazır ateş püskürdü: Bizim için bitti 12.02.2025 | 22:59
SON DAKİKA | İstanbul’da bir AVM’de korkutan yangın 01:15
SON DAKİKA | İstanbul'da bir AVM'de korkutan yangın 11.02.2025 | 23:49
Şarkıcı Hande Ünsal trafiğin altını üstüne getirdi! Trafikte arabadan inip dans etti! 00:12
Şarkıcı Hande Ünsal trafiğin altını üstüne getirdi! Trafikte arabadan inip dans etti! 11.02.2025 | 21:42
Cansel Elçin, minik oğlu Atlas’la video paylaştı 00:22
Cansel Elçin, minik oğlu Atlas'la video paylaştı 11.02.2025 | 09:04
Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt hakaret iddiaları sonrası ilk kez konuştu | Video 02:50
Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt hakaret iddiaları sonrası ilk kez konuştu | Video 10.02.2025 | 15:55
Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün kar keyfi | Video 00:18
Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün kar keyfi | Video 10.02.2025 | 10:53
Tüp bebek tedavisine başlayan Dilan Polat’ın anestezi etkisindeki görüntüleri olay oldu! Abartmışsın biraz | Video 01:50
Tüp bebek tedavisine başlayan Dilan Polat'ın anestezi etkisindeki görüntüleri olay oldu! "Abartmışsın biraz" | Video 08.02.2025 | 14:11
Cansel Elçin minik oğlu Atlas ile eğlenceli anlarını paylaştı | Video 00:17
Cansel Elçin minik oğlu Atlas ile eğlenceli anlarını paylaştı | Video 08.02.2025 | 10:20
Kahtalı Mıçe’nin hastanedeki son hali sevenlerini korkuttu! Tedavi görüyorum, dualarınızı eksik etmeyin | Video 00:22
Kahtalı Mıçe'nin hastanedeki son hali sevenlerini korkuttu! "Tedavi görüyorum, dualarınızı eksik etmeyin" | Video 07.02.2025 | 13:28
Şarkıcı Nadide Sultan evinde kaza geçirdi! Kanlar içinde paylaştı... | Video 00:20
Şarkıcı Nadide Sultan evinde kaza geçirdi! Kanlar içinde paylaştı... | Video 06.02.2025 | 12:10
Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber boşanma iddialarına böyle yanıt verdi! 00:15
Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber boşanma iddialarına böyle yanıt verdi! 05.02.2025 | 12:15
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya ayrıldı mı? Sibil Çetinkaya’dan dikkat çeken paylaşım | Video 00:33
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya ayrıldı mı? Sibil Çetinkaya'dan dikkat çeken paylaşım | Video 05.02.2025 | 09:36
Berfu Yenenler’in yeni imajına çocuklarından ilk yorum | Video 01:11
Berfu Yenenler'in yeni imajına çocuklarından ilk yorum | Video 04.02.2025 | 16:29
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’tan yürek ısıtan paylaşım! Atlas bebek büyükanneleriyle böyle tanıştı | Video 00:18
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan yürek ısıtan paylaşım! Atlas bebek büyükanneleriyle böyle tanıştı | Video 04.02.2025 | 16:17
Burcu Özberk’in İstanbul’da trafik sınavı | Video 00:15
Burcu Özberk'in İstanbul'da trafik sınavı | Video 04.02.2025 | 14:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA