İsmail Hacıoğlu'nun çocukken yaptığı Barış Manço taklidi hayran bıraktı | Video

Şimdilerde çok başarılı bir oyuncu olan İsmail Hacıoğlu henüz minik bir çocukken bir programa katılıp Barış Manço taklidi yapmıştı. Daha o zamanlardan ileride nasıl iyi bir oyuncu olacağı belli olan İsmail Hacıoğlu'nun Barış Manço taklidi yeniden gündem oldu. Oldukça sevimli olan İsmail Hacıoğlu'nun çocukluğuna beğeni yağdı.