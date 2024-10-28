Karadut’un yıldızı İrem Helvacıoğlu Ural Kaspar ile evlendi!
ATV’nin sevilen dizilerinden ‘Karadut’ta oynayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan bugün müjdeli haber geldi. Daha önce bir dargın bir barışık ilişkilerini yürüten İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, bugün evlendi. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan ilk düğün karesi de geldi. İşte İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’ın o karesi!
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