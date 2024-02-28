Kuruluş Osman 150’nci bölümü kutladı!

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Kuruluş Osman’, yayınlandığı ilk günden itibaren zirvede! Kuruluş Osman, beşinci sezonda da en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. İzleyicinin büyük beğenisini kazanan dizinin bugün 150’nci bölümü yayınlanacak. Dizi ekibi, setin gerçekleştiği platoda kutlama amaçlı pasta kesti. İşte Kuruluş Osman’ın kutlamasından ilk kareler!