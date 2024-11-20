Mauro Icardi ve Wanda Nara bir araya geldi! Mauro Icardi’den Wanda Nara’ya: Evimde beni taciz etti!

Galatasaray’ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi, son zamanlarda eşi Wanda Nara ile yaşadığı problemlerle sık sık gündeme geldi. Sakatlanarak Arjantin’e dönen Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı rahatsız ettiği iddia edilmişti. Ünlü futbolcu Mauro Icardi, bugün yepyeni paylaşımıyla yine gündeme geldi. Eşi Wanda Nara’yla paylaşım yapan futbolcu, eşiyle geçirdiği zamanı sosyal medyadan paylaştı. İşte Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yla dikkat çeken o paylaşımı!