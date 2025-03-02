Mauro Icardi'ye sevgilisi China Suarez'den bavullu sürpriz | Video

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonraki yeni sevgilisi China Suarez ile sürekli paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak sevgilisi China Suarez’in kendisine bavulla yaptığı sürprizle dikkatleri üzerine çeken ünlü futbolcunun sevgilisi o anları sosyal medya hesabından böyle paylaştı.