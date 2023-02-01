Mehmet Ali Erbil'den olay sözler! "Çağla Şıkel kulisimden çıkmazdı! Hangi anlamda anlarsanız anlayın!" | Video

Boşandıktan sonra özel hayatında kabuğuna çekilen ünlü manken Çağla Şıkel, yıllar sonra aradığı aşkı avukat Nail Gönenli'de buldu. Özel hayatıyla bir süredir adından söz ettiren Çağla Şıkel, son olarak Mehmet Ali Erbil'in şoke eden iddialarıyla gündeme geldi. Bir dönem Çarkıfelek'te hosteslik yapan manken hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil, itiraflarıyla ağızları açık bıraktı. "Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte Mehmet Ali Erbil'in Çağla Şıkel hakkında ağızları açık bırakan o iddiaları.