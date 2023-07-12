Melis Buse Betkayan canlı yayında dayak yedi | Video
Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, evli olan Tiktok fenomeni Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyordu. Kanayan kulağının fotoğrafını paylaşan Betkayan, sevgilisi tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olduğunu söylemişti. Üç çocuk babası Reşit Bozdağ ile bir ayrılıp bir barışan Melis Buse Betkayan, son olarak TikTok canlı yayınında saldırıya uğradı. İşte canlı yayındaki o anlar.
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