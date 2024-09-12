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Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen kimdir? | Video

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen kimdir? | Video

12.09.2024 | 12:38

Miss Turkey 2024’te dereceye girenler belli oldu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen yarışmanın birincisi oldu.

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Miss Turkey 2024'de mücadele eden 20 genç kız birincilik için podyuma çıktı. Önceki akşam İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen final gecesinde jüri üyelerinin en fazla oyunu alan İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı oldu. Yarışmanın birincisi İdil Bilgen Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil edecek.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği "Miss Turkey 2024" finali İstanbul'da gerçekleşti. Geceye; sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Konuklar, Türkiye'nin tescilli en güzel kızlarının belirlendiği gecede heyecana ortak oldu.
Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan'ın üstlendiği gecede konukları selamlayan Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, "Bugün, Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil edecek donanımlı Türk kızlarını seçiyoruz" dedi.

Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Cihan Nacar, Alex Arslan, Selen Soyder, Neşe Erberk, Berfu Yenenler, Amine Özil, Gizem Karaca ve Gürhan Sayar'dan oluşan jüri üyeleri, "Miss World" ve "Miss Supranational" yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek yarışmacıyı seçmek için oy kullandı.
Yarışmada 20 genç kız dereceye girebilmek için mücadele etti. Miss Turkey spor giyim sponsoru VDR ve modacı Cihan Nacar'ın tasarladığı kostümlerle podyumda yürüyen yarışmacılar davetlilerin beğenisini topladı.

Jüri değerlendirmesinde ilk 10'a giren adaylar arasında daha sonra ilk 5 belirlendi. Üçüncü aşama değerlendirmede ise 2 numaralı İdil Bilgen Miss Turkey birincisi seçildi. Miss World'te Türkiye'yi Temsil edecek İdil Bilgen'e tacını Nursena Say taktı. Miss Supranational'da Türkiye adına yarışacak ikinci güzel ise 8 numaralı 26 yaşında, Paris Scholl Of Business Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi Cemre Üker oldu. Cemre Üker'e tacını Selin Erberk Gurdikyan takdim etti. Miss Turkey final gecesi Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

MİSS TURKEY 2024'TE YENİ UYGULAMALAR
"Miss Turkey" bu yıl birçok ilke de imza attı. Yarışmada üst yaş sınırının daha önce 27 olduğunu belirten Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, "Miss World ve Miss Supranational'ın aldığı karara biz de uyarak bu yıl yaş aralığımızı 18-30 olarak belirledik. Hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartımız devam etti" dedi.

MAYOLU GEÇİŞ OLMADI
Miss Turkey'de mücadele eden yarışmacılar ilk kez mayolu geçiş yapmadı. Bu durumun Miss World'ün aldığı bir karar olduğunu belirten Can Sandıkçıoğlu, "Kızlarımız sadece spor ve abiye kıyafetlerle yürüdüler. Böylece fiziklerinden ziyade donanımlarını ortaya çıkartabileceğimiz mülakat sürecine daha fazla vakit ayırdık" dedi.

"MİSS UNİVERSE'' SEÇİLMEDİ
Bu yıl yaşanan bir diğer ilk ise "Miss Universe" yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan genç kızın seçilmemesi oldu. Miss Universe'nin yeni bir formata geçmesi nedeniyle bu kararı aldıklarını belirten Can Sandıkçıoğlu, önümüzdeki yıldan itibaren yine üç güzel kızın seçildiği yarışmalarda yer alınacağını söyledi.

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