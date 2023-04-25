Murat Boz aldığı ölüm haberiyle yıkıldı! Konuşmakta güçlük çekti… | Video
Şarkıcı Murat Boz sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya sayfasından bir video yayınlayan Murat Boz'un konuşmakta zorlandığı görüldü.
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