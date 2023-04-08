Video Magazin Oktay Kaynarca 19. ölüm yıldönümünde efsane karakteri Süleyman Çakır'ı böyle andı: "Rahmetliyi tanırdım..." | Video
Oktay Kaynarca 19. ölüm yıldönümünde efsane karakteri Süleyman Çakır'ı böyle andı:

Oktay Kaynarca 19. ölüm yıldönümünde efsane karakteri Süleyman Çakır'ı böyle andı: "Rahmetliyi tanırdım..." | Video

08.04.2023 | 11:54

Oktay Kaynarca 19. ölüm yıldönümünde efsane karakteri Süleyman Çakır'ı böyle andı...

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