Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun restorandaki olaylı davasında karar 09.03.2023 | 16:20 KARAKÖY'de bir otelin restoranında yüksek sesle konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnen, olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdıkları iddia edilen oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanık Ayşegül Çınar, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası ve 'Görevli memura hakaret' suçundan ise 10 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı. Furkan Çalıkoğlu ise altı ayrı suçtan toplam 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu katılmadı. Avukatları müvekkilleri adına son savunmaları yaptı. Mahkeme, sanık Ayşegül Çınar hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası vererek bu cezanın ertelenmesine hükmetti. Çınar, 'Görevli memura hakaret' suçundan ise 10 bin 600 TL adli para cezası verdi.Sanık Furkan Çalıkoğlu ise 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 9 ay hapis, 'Görevli memura hakaret' suçundan 1 yıl 9 ay, 'Silahla tehdit' suçundan 4 yıl 6 ay, 'Hakaret' suçundan 5 ay 7 gün hapis, 'Mala zarar verme' suçundan 8 ay hapis, 'Nitelikli yaralama' suçundan ise 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.İddianamede, restoranda yemek yiyip alkol alan şüphelilerden Furkan Çalıkoğlu'nun telefonla konuşurken yüksek sesle karşıdaki kişiye hakaret ve tehdit ettiği, diğer müşterilerin de bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. Özel güvenlik görevlilerinin, Furkan Çalıkoğlu'na rahatsızlık verdiği için dışarı çıkması gerektiğini söylemesinin ardından, arbede yaşandığı anlatılıyor. İddianamede, şüpheli Ayşegül Çınar hakkında 'Görevli Memura Hakaret', 'Görevi Yaptırmamak için Direnme' suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar hapis isteniyor. Olay sonrasında çıkarıldığı mahkemece 30 Haziran'da tutuklanan Furkan Çalıkoğlu hakkında ise 'Görevli memura hakaret', 'Silahla tehdit', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Mala zarar verme', 'Silahla yaralama' suçlarından toplam 5 yıl 9 aydan 22 yıl 1 aya kadar hapis talep ediliyor.