Oyuncu Hayal Köseoğlu: Buna hazırlanmanın bir yolu yok!

'Aşk-ı Memnu' ve 'İstanbullu Gelin' gibi pek çok projede yer alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz haftalarda babası Yiğit Köseoğlu’nun vefatıyla sarsıldı. Babasını gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlayan Hayal Köseoğlu, babasının vefatı sonrası ilk kez görüntülendi. Ünlü oyuncu, duygusal açıklamasıyla gündeme geldi.