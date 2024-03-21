Pelin Akil, buz gibi sulara kendini böyle bıraktı | Video
Güzel oyuncu Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan ve ikiz kızları Alin ile Lina'yla gittiği Finlandiya tatilinden fotoğraf ve video paylaşmaya devam ediyor. Pelin Akil, buz gibi havada soğuk sulara mayoyla girerek adeta herkese meydan okudu. Pelin Akil'in "Listeden birşey daha eksildi. Siz yapabilir misiniz?" diyerek paylaştığı video kısa sürede binlerce kez izlendi.
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