Video Magazin Pelin Akil, buz gibi sulara kendini böyle bıraktı | Video
Pelin Akil, buz gibi sulara kendini böyle bıraktı | Video

Pelin Akil, buz gibi sulara kendini böyle bıraktı | Video

21.03.2024 | 08:57

Güzel oyuncu Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan ve ikiz kızları Alin ile Lina'yla gittiği Finlandiya tatilinden fotoğraf ve video paylaşmaya devam ediyor. Pelin Akil, buz gibi havada soğuk sulara mayoyla girerek adeta herkese meydan okudu. Pelin Akil'in "Listeden birşey daha eksildi. Siz yapabilir misiniz?" diyerek paylaştığı video kısa sürede binlerce kez izlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pelin Akil, buz gibi sulara kendini böyle bıraktı | Video 01:24
Pelin Akil, buz gibi sulara kendini böyle bıraktı | Video 21.03.2024 | 08:57
Farah Zeynep Abdullah’tan oryantal şov | Video 00:24
Farah Zeynep Abdullah'tan oryantal şov | Video 20.03.2024 | 13:54
Fahriye Evcen evinin manzarasını paylaştı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi! 00:21
Fahriye Evcen evinin manzarasını paylaştı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi! 19.03.2024 | 20:49
Kobra Murat ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı! Sevenlerinden helallik ve dua istedi | Video 01:29
Kobra Murat ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı! Sevenlerinden helallik ve dua istedi | Video 12.03.2024 | 12:31
Filiz Akın’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama! Filiz Akın: İyileşmem için… 00:12
Filiz Akın’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama! Filiz Akın: İyileşmem için… 11.03.2024 | 19:01
Şener Şen, Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde çileden çıktı! Fotoğraf ısrarına böyle tepki gösterdi | Video 00:17
Şener Şen, Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde çileden çıktı! Fotoğraf ısrarına böyle tepki gösterdi | Video 11.03.2024 | 14:35
Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı | Video 00:15
Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı | Video 07.03.2024 | 13:46
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay’ın doğum gününü ailece kutladı! 01:31
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay’ın doğum gününü ailece kutladı! 02.03.2024 | 20:24
Şarkıcı Zara kıvrak dansıyla adeta şov yaptı! Müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı… | Video 00:18
Şarkıcı Zara kıvrak dansıyla adeta şov yaptı! Müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı… | Video 29.02.2024 | 10:27
Kuruluş Osman 150’nci bölümü kutladı! 02:02
Kuruluş Osman 150’nci bölümü kutladı! 28.02.2024 | 20:02
Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi | Video 00:12
Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi | Video 28.02.2024 | 10:29
Ebru Gündeş’in düğün konvoyundan ilk kareler! 00:23
Ebru Gündeş’in düğün konvoyundan ilk kareler! 27.02.2024 | 20:05
Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti! 00:44
Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti! 25.02.2024 | 20:14
Fahriye Evcen’den makyajsız doğal paylaşım! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’le pazar keyfi yaptı! 00:30
Fahriye Evcen’den makyajsız doğal paylaşım! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’le pazar keyfi yaptı! 25.02.2024 | 19:38
Zehra Çilingiroğlu’nun dövüş antrenmanı beğeni topladı | Video 01:30
Zehra Çilingiroğlu'nun dövüş antrenmanı beğeni topladı | Video 25.02.2024 | 10:49
Aslı Enver kızı Elay’ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları! 00:10
Aslı Enver kızı Elay’ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları! 23.02.2024 | 18:42
Serenay Sarıkaya’nın annesi Umran Seyhan sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi! 00:17
Serenay Sarıkaya’nın annesi Umran Seyhan sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi! 22.02.2024 | 18:37
Sahneye alkollü çıkan ünlü şarkıcı Nev’e seyircilerden tepki! | Video 00:45
Sahneye alkollü çıkan ünlü şarkıcı Nev'e seyircilerden tepki! | Video 22.02.2024 | 10:23
Bergüzar Korel gala gecesinde stil danışmanını bir an olsun yanından ayırmadı! 00:03
Bergüzar Korel gala gecesinde stil danışmanını bir an olsun yanından ayırmadı! 19.02.2024 | 22:56
Yaşar Alptekin maneviyata yönelmişti... Camide verdiği vaazda anlattıklarıyla dikkat çekti | Video 01:00
Yaşar Alptekin maneviyata yönelmişti... Camide verdiği vaazda anlattıklarıyla dikkat çekti | Video 19.02.2024 | 10:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA