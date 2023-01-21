Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci bugün evlendi! İşte düğünden ilk kareler! | Video
Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer bugün muradına erdi. Uzun süredir birlikte olan Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ve Melis Ketenci, bugün lüks bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. İşte çiftin düğününden ilk kareler!
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