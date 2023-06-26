Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden aşağı atladı! İşte o anlar… | Video
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu bir hayalini daha gerçekleştirdi. Pilot olan ve ekstrem sporlara olan merakıyla bilinen Sarıoğlu, dünyanın en yüksek bungee jumping platformundan atladı..
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