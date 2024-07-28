Şarkıcı Ceylan sosyal medyada saray yavrusu evini paylaştı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki lüks villası!
Ünlü şarkıcı Ceylan, şarkıları ve albümlerinin yanı sıra son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla da magazin gündeminde yer alıyor. Ancak ünlü şarkıcı Ceylan, bu kez de Bodrum’daki süper lüks eviyle tekrar gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, bugün sabah saatlerinde sosyal medyada evinin videosunu çekerek bunu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte şarkıcı Ceylan’ın o ilgi çeken Bodrum’daki süper lüks villası!
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