Şarkıcı Hatice hayranlarını korkuttu! Rahatsızlığını anlattı: Botoks zehirlenmesi yaşadım

Ünlü şarkıcı Hatice, sık sık estetikleriyle gündeme geliyor. 45 yaşındaki şarkıcı bu kez yine geçirdiği estetik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.