Video Magazin Şarkıcı Hatice hayranlarını korkuttu! Rahatsızlığını anlattı: Botoks zehirlenmesi yaşadım
Şarkıcı Hatice hayranlarını korkuttu! Rahatsızlığını anlattı: Botoks zehirlenmesi yaşadım

Şarkıcı Hatice hayranlarını korkuttu! Rahatsızlığını anlattı: Botoks zehirlenmesi yaşadım

21.03.2025 | 20:16

Ünlü şarkıcı Hatice, sık sık estetikleriyle gündeme geliyor. 45 yaşındaki şarkıcı bu kez yine geçirdiği estetik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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