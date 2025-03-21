Şarkıcı Hatice hayranlarını korkuttu! Rahatsızlığını anlattı: Botoks zehirlenmesi yaşadım
Ünlü şarkıcı Hatice, sık sık estetikleriyle gündeme geliyor. 45 yaşındaki şarkıcı bu kez yine geçirdiği estetik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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