Video Magazin Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy'dan 'Karanlık dönem' benzetmesiyle millet iradesine hakaret! | Video
Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy'dan 'Karanlık dönem' benzetmesiyle millet iradesine hakaret! | Video

Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy'dan 'Karanlık dönem' benzetmesiyle millet iradesine hakaret! | Video

01.06.2023 | 09:57

Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verilen Merve Dizdar'ın doğduğu toprakları kötülediği konuşmaya tepki yağmıştı. Türkiye'yi karalamaya yönelik açıklamalara bir yenisi daha eklendi. 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde halkın tercihi Recep Tayyip Erdoğan oldu. Muhalif sanatçıların büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı seçimler sonrası, hazımsızlardan sesler yükseliyor. Halkın iradesine her türlü saygısızlığı yapmayı kendilerinde hak bilen bazı sanatçılar hakarete varan konuşmalarıyla adeta sözde demokrasi söylemleriyle çelişiyor. Bu isimlerden biri de oyuncu Asiye Dinçsoy oldu. Son olarak Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödül alan Asiye Dinçsoy, konuşmasında seçim hazımsızlığını 'Karanlık dönem' benzetmesi ile ağlayarak dile getirdi.

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