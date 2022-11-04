Serenay Sarıkaya ve Rıza Kocaoğlu karşılıklı roman havası oynadı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Netflix'te yayınlanacak Şahmaran isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Sarıkaya, yırtmaçlı süper minisiyle poz verdi. Şıklığını konuşturan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 'Çukur'un 'Aliço'su Rıza Kocaoğlu ile karşılıklı roman havası oynadığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.