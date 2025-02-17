Şeyma Subaşı’ndan samimi itiraf: Hata yaptırıldım, öğreniyorum!

Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, Apara’da yayınlanan ve Funda Karayel’in sunduğu ‘Yıldızlı Sohbetler’ programının konuğu oldu. Şeyma Subaşı, bu programda özel hayatından yeni projesine, kızı Melisa’dan güzellik sırlarına kadar birçok konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İşte Şeyma Subaşı’nın o açıklamaları!