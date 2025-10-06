Video Magazin Sibel Can keşfetmişti! Kafasından vurulan Mutlu Kaya 10 yıl sonra sahnede | Video
Sibel Can keşfetmişti! Kafasından vurulan Mutlu Kaya 10 yıl sonra sahnede | Video

06.10.2025 | 09:04

Televizyondaki bir şarkı yarışmasında ünlü sanatçı Sibel Can tarafından keşfedilen ve Diyarbakır’da erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, 10 yıl aradan sonra sahneye çıkıp şarkı söyledi.

Bir televizyon programı yarışmasında Sibel Can'ın keşfettiği ve 2015 yılında ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, yaklaşık 10 yıldır birçok merkezde tedavi olup fizik tedavi gördü. Bu süreçte ablasını kaybeden Mutlu Kaya, yılmadan sahnelere çıkacağı günün hayalini kurarak tedavi olmaya devam etti. Fizik tedavilerine evde devam eden Kaya, geçtiğimiz günlerde destek almadan ayakta durmayı başarmıştı. Kaya, 10 yıl sonra 'Sahra' filminin galasında tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp sevenleri ile buluşarak ablasıyla şarkı söyledi. 'Sahra' filminin galasında ablası Songül Kaya ile birlikte düet yapan Mutlu Kaya'yı dinleme fırsatı bulanlar, kendisini alkış yağmuruna tuttu.

''10 YILDIR BUGÜNÜ HAYAL EDİYORDUM''
Yaşadığı mutluluğu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Mutlu Kaya, ''Evet, yıllar sonra sahneye çıktım. Çok güzeldi, çok duygulandım, mutlu oldum, heyecanlandım. Ağlayacaktım neredeyse, tuttum kendimi. Duygularımı tarif edemiyorum. Çok güzeldi. 10 yıldır bugünü hayal ediyordum. Bugün az da olsa başarabildim. 10 yıldır mücadele ediyordum. Spor yapıyordum. İyileşmek için çabalıyordum. Henüz tam olarak iyileşemedim ama artık eskisi gibi olmasa da şarkı söyleyebiliyorum. 10 yıl boyunca hep mücadele ettim. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğim. Daha iyi yerlere gelmek için, daha iyi şarkı söyleyebilmek için. Ve ben yine söylüyorum gelecek günler çok daha güzel olacak. Teklif gelirse inşallah değerleneceğim'' dedi.

