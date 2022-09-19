Solmaz Çiros sahne aldığı düğünden uyuşturucu kullandığı iddiasıyla kovuldu! O iddialara böyle cevap verdi | Video

Değişimiyle sık sık gündeme gelen Solmaz Çiros tanındıktan sonra düğünlerde ve bazı mekanlarda sahne almaya başlamıştı. Çiros'un 2500 Euro aldığı düğünden yasaklı madde kullandığı için kovulduğu iddia edildi. Solmaz Çiros ise bu iddiayı düğünde dans ettiği anları paylaşarak yalanladı.