Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un tabutu başında yeğeniyle tartıştı! Küfürler havada uçuştu! İşte o anlar... | Video

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni arasında çıkan tartışma törene damga vurdu. Babasına son görevini yerine getirmek üzere tabut başında dua eden Tuğçe Tayfur, bilinmeyen bir sebeple yeğeniyle sözlü bir tartışmaya girdi. Tartışma sırasında tansiyonun yükseldiği gözlemlenirken, annesi Necla Nazır, kızını sakinleştirmek için müdahale etti.