Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu | Video

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Daha önce kalp ameliyatı geçiren ve kalbine stent takılan Çaçan'ın dün sabah yaptığı yürüyüş sonrası fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk albümünü 1981'de çıkaran, Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler, Neden Geldim İstanbul'a gibi şarkılara imza atan Çaçan, 62 yaşındaydı. Ünlü sanatçı Burhan Çaçan bugün Fatih Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.