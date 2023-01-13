Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu | Video
Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Daha önce kalp ameliyatı geçiren ve kalbine stent takılan Çaçan'ın dün sabah yaptığı yürüyüş sonrası fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk albümünü 1981'de çıkaran, Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler, Neden Geldim İstanbul'a gibi şarkılara imza atan Çaçan, 62 yaşındaydı. Ünlü sanatçı Burhan Çaçan bugün Fatih Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Hadise siyah elbisesiyle kalça dansı yaptı, sosyal medya yıkıldı | Video 13.01.2023 | 14:59
03:42
03:18
Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı | Video 13.01.2023 | 12:20
00:49
01:06
01:51
01:43
Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz, memleketi Mersin'de toprağa verildi | Video 11.01.2023 | 13:56
04:58
00:37
Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz kazada hayatını kaybetti | Video 10.01.2023 | 09:10
00:41
00:20
01:04
00:15
Oyuncu Irmak Ünal bikinisini giydi, omlet dansı yaptı! | Video 06.01.2023 | 11:58
00:48
Seren Serengil "Zarrab aşkı" iddiası için ifade vermeye geldi | Video 05.01.2023 | 16:59
01:04
00:30
Demet Evgar botoks ve dolguyu fazla kaçıranları böyle ti’ye aldı | Video 04.01.2023 | 22:21
00:28
00:38
00:22