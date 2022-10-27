Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu | Video

"Selvi Boylum, Al Yazmalım" filmi, Yeşilçam'ın unutulmazları arasında. Başrol oyuncuları Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ı, yakın geçmişte pek çok kez gördük yan yana. Filmin Asya’sı Türkan Şoray bu kez, Cemşit'le, yani Ahmet Mekin'le bir araya geldi.