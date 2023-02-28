Ünlü isimler deprem bölgesinde | Video
Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı desteğiyle oyuncu, ses sanatçısı ve futbolcularında aralarında bulunduğu 23 ünlü isim Gaziantep'in Silahiye ve Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu. Depremzede çocuklaradoyasıya eğlendiren ünlü isimler, kısa metrajlı film çekti.
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