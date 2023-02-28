Video Magazin Ünlü isimler deprem bölgesinde | Video
Ünlü isimler deprem bölgesinde | Video

Ünlü isimler deprem bölgesinde | Video

28.02.2023 | 23:13

Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı desteğiyle oyuncu, ses sanatçısı ve futbolcularında aralarında bulunduğu 23 ünlü isim Gaziantep'in Silahiye ve Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu. Depremzede çocuklaradoyasıya eğlendiren ünlü isimler, kısa metrajlı film çekti.

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