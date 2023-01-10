Video Magazin Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz kazada hayatını kaybetti | Video
Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz kazada hayatını kaybetti | Video

Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz kazada hayatını kaybetti | Video

10.01.2023 | 09:10

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Ünlü müzisyen ve söz yazarı Hakan Yelbiz'den acı haber bugün geldi. Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yelbiz yaşamını yitirdi, araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı.

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