Video Magazin Ünlü sanatçı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı | Video
Ünlü sanatçı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı | Video

Ünlü sanatçı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı | Video

18.06.2023 | 15:57

Türk Sanat Müziği sanatçısı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybeden Metin Milli, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan İsmet Oğultürk Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

"BÖYLE BİR DEĞERİ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ"
Cenazeye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, büyük bir değeri kaybetmenin verdiği üzüntüyü derinden hissettiğini belirterek, "Bir çok konuda da fikir alışverişinde bulunuyorduk. Bir ara uzun yıllar kitap yayınlamaya hazırlanıyordu. Sürekli telefonla görüşerek istişarelerde bulunurduk. Bir Mardinli olarak Mardin sevdalısı biriydi. Mardin'in mimarı ve topografik yapısı ve şehrin gelişmesiyle ilgili çok büyük emek harcayıp, fikir üreten biriydi. Mardin ile ilgili hazırladığım geniş kapsamlı bir kitabımda kendisine yer vermiştim. Böyle bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Metin Milli ile 50 yıldan fazladır dost olduklarını belirten Ankara Radyosu Kanun Sanatçısı Ahmet Melik, "Metin Milli çok iyi bir arkadaşımdı. Onun ilk televizyon programını çeken kişi benim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Milli'nin cenazesine aile fertlerinin yanı sıra çok sayıda seveni de katıldı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve oyuncu Müjdat Gezen gibi bir çok siyasetçi ve oyuncu Metin Milli'ye çelenk gönderdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlü sanatçı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:39
Ünlü sanatçı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı | Video 18.06.2023 | 15:57
Aşka geldiler... Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’in romantik dansı düşman çatlattı! Bir yer bulalım dünyadan uzak | Video 00:17
Aşka geldiler... Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'in romantik dansı düşman çatlattı! "Bir yer bulalım dünyadan uzak" | Video 17.06.2023 | 09:33
Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düştü! | Video 01:34
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un içinde olduğu cayrokopter düştü! | Video 16.06.2023 | 11:13
CZN Burak’ın annesine 2 yıl 7 ay hapis cezası | Video 00:43
CZN Burak’ın annesine 2 yıl 7 ay hapis cezası | Video 15.06.2023 | 14:37
Mine Tugay sezonu açtı, bikinili pozlarına yorum yağdı | Video 00:21
Mine Tugay sezonu açtı, bikinili pozlarına yorum yağdı | Video 15.06.2023 | 13:58
Eda Ece’nin depremzedeler hakkındaki rezil sözlerine tepkiler büyüyor | Video 00:35
Eda Ece'nin depremzedeler hakkındaki rezil sözlerine tepkiler büyüyor | Video 15.06.2023 | 09:36
‘Esra Erol’da programında ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan Caner Toygar’ın nikahından yepyeni kareler geldi! | Video 08:00
‘Esra Erol’da programında ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan Caner Toygar’ın nikahından yepyeni kareler geldi! | Video 14.06.2023 | 18:09
Ne fedakarlık ama! Eda Ece depremzedeler için 3 gün iş durdurmuş | Video 00:59
"Ne fedakarlık ama!" Eda Ece depremzedeler için 3 gün iş durdurmuş | Video 14.06.2023 | 10:35
Eda Ece depremzedelerle ilgili skandal sözlerini savunmak için Atatürk’ü kullandı | Video 00:35
Eda Ece depremzedelerle ilgili skandal sözlerini savunmak için Atatürk'ü kullandı | Video 14.06.2023 | 09:38
Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler’e kaptırmıştı! Aşklarını sır gibi saklayan çift el ele ödül töreninde ortaya çıktı! | Video 00:09
Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler’e kaptırmıştı! Aşklarını sır gibi saklayan çift el ele ödül töreninde ortaya çıktı! | Video 13.06.2023 | 21:27
Manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı | Video 01:22
Manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı | Video 13.06.2023 | 11:49
Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi: Bu iddialardan artık bıktım | Video 00:50
Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi: Bu iddialardan artık bıktım | Video 12.06.2023 | 23:27
Esra Erol, ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan Caner Toygar’ın nikahından ayrıntıları programında paylaştı! | Video 02:27
Esra Erol, ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan Caner Toygar’ın nikahından ayrıntıları programında paylaştı! | Video 12.06.2023 | 21:02
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan duyurdu... | Video 00:08
Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan duyurdu... | Video 12.06.2023 | 08:30
Johnny Depp’li Hollywood Vampires grubu İstanbul’da konser verdi! | Video 02:28
Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul'da konser verdi! | Video 10.06.2023 | 23:28
Kardeşlerim’in ünlü oyuncusu Celil Nalçakan’a doğum günü sürprizi | Video 00:23
Kardeşlerim'in ünlü oyuncusu Celil Nalçakan'a doğum günü sürprizi | Video 10.06.2023 | 16:13
Hadise’den olay video! Derin göğüs dekoltesine hem tepki hem beğeni yağdı | Video 00:26
Hadise'den olay video! Derin göğüs dekoltesine hem tepki hem beğeni yağdı | Video 10.06.2023 | 14:05
Johnny Depp İstanbul’a geldi | Video 01:04
Johnny Depp İstanbul’a geldi | Video 09.06.2023 | 20:28
Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu’dan şikayetini geri çekti | Video 03:12
Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu’dan şikayetini geri çekti | Video 08.06.2023 | 12:33
Popstar Selçuk Demirelli, İbrahim Tatlıses’i böyle ağlatmıştı | Video 02:53
Popstar Selçuk Demirelli, İbrahim Tatlıses'i böyle ağlatmıştı | Video 08.06.2023 | 09:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA