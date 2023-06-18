Ünlü sanatçı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı | Video 18.06.2023 | 15:57 Türk Sanat Müziği sanatçısı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybeden Metin Milli, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan İsmet Oğultürk Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

"BÖYLE BİR DEĞERİ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Cenazeye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, büyük bir değeri kaybetmenin verdiği üzüntüyü derinden hissettiğini belirterek, "Bir çok konuda da fikir alışverişinde bulunuyorduk. Bir ara uzun yıllar kitap yayınlamaya hazırlanıyordu. Sürekli telefonla görüşerek istişarelerde bulunurduk. Bir Mardinli olarak Mardin sevdalısı biriydi. Mardin'in mimarı ve topografik yapısı ve şehrin gelişmesiyle ilgili çok büyük emek harcayıp, fikir üreten biriydi. Mardin ile ilgili hazırladığım geniş kapsamlı bir kitabımda kendisine yer vermiştim. Böyle bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Metin Milli ile 50 yıldan fazladır dost olduklarını belirten Ankara Radyosu Kanun Sanatçısı Ahmet Melik, "Metin Milli çok iyi bir arkadaşımdı. Onun ilk televizyon programını çeken kişi benim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Milli'nin cenazesine aile fertlerinin yanı sıra çok sayıda seveni de katıldı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve oyuncu Müjdat Gezen gibi bir çok siyasetçi ve oyuncu Metin Milli'ye çelenk gönderdi.