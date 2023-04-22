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Usta oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı | Video

Usta oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı | Video

22.04.2023 | 15:29

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden Rana Cabbar şişli Katolik Ermeni Mezarlığı’nda yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden 78 yaşında ki Rana Cabbar, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şişli'de bulunan Ermeni Katolik Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan Rana Cabbar'a son görevini yerine getirmek için sevenlerinin yanı sıra sinema ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

" YAŞ KAÇ OLURSA OLSUN HER ÖLÜM ERKEN ÖLÜMDÜR"
Cenazeye katılanlar arasında yer alan usta oyuncu Altan Gördüm, "Hepimizin başı sağ olsun Rana abi ile Ankara sanat tiyatrosundan tanışıyorum benim girdiğim dönemde onun oyunları vardı daha önceden izleyici olarak takip ediyorduk hatta bizim kurslarımıza bazı derslerimize eğitmen olarak gelmişti. Her zaman söylüyoruz ölüm kaçınılmaz ama kaç yaş olursa olsun her ölüm erken ölümdür hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"YERİ ÇOK ZOR DOLDURULACAK"
Tiyatro oyuncusu Vahide perçin, "Rana abiyi daha geç tanıyanlardanım Ankara sanat tiyatrosunda tanıştım, Altan daha eski usta bir isimdi yeri çok zor doldurulacak doldurulur mu bilmiyorum çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

" BİZLE KARDEŞ OLABİLECEK KADAR ÇOCUK KALPLİ BİR İNSANDI"
Cenaze de yer alan bir diğer ünlü oyuncu Altan Erkekli, "Bizim için oyuncu değil bir abi bir usta hayatı anlatan dert ortağı sıkıntılı günlerimizin neşe kaynağı bir dostu uğurluyoruz büyüğümüz ama dost gibi bizi o derece yaşamız ile duygularımız ile aynı seviyeye inen bizle kardeş olabilecek kadar çocuk kalpli bir insandı" dedi.

"ARTIK BİZİM KUŞAK YAVAŞ YAVAŞ VEDALAŞMAYA BAŞLADI "
Oyuncu Halil Ergün, " Değerli bir sanatçı arkadaşımızı kaybettik, tiyatro ya çok önemli katkıları oldu, çok değerli bir arkadaşımızdı ışıklar içinde yatsın artık bizim kuşak yavaş yavaş vedalaşma ya başladı sarsıldık tabi daha yapacağı işler vardı çalışmaları vardı bildiğim kadarıyla " ifadelerini kullandı.

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