Yalı Çapkını dizisinin 13. bölümünde Seyran ile Ferit'in öpüşme sahnesi ifşa oldu! | Video

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamları reyting rekorları kırıyor. Büyük ilgi gören dizinin 13. bölümünde Seyran ile Ferit'in öpüşme sahnesi ifşa oldu.