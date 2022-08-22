Yıldız Tilbe Bodrum konserinde böyle coştu! Kırmızı elbisesiyle dansı olay oldu | Video

Hafızalarda yer eden şarkıları, kendine has tarzı ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Yıldız Tilbe, Bodrum konserinde kırmızı sırt dekolteli bir elbise tercih etti. Sahnede oynarken adeta kendinden geçen Tilbe'nin dansı olay oldu. İşte o anlar..