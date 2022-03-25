Acun Ilıcalı diskalifiye haberini böyle duyurdu! Survivor’da herkesi şaşırtan diskalifiye | Video
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Survivor’da yaşanan diskalifiye herkesi şaşırttı. Survivor'da diskalifiye haberini Acun Ilıcalı böyle duyurdu.