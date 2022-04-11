Video Medya Adı Sevgi 5. Bölüm KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE! ATV ile Adı Sevgi Son Bölüm FULL İZLE | Video
Adı Sevgi 5. Bölüm KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE! ATV ile Adı Sevgi Son Bölüm FULL İZLE | Video

Adı Sevgi 5. Bölüm KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE! ATV ile Adı Sevgi Son Bölüm FULL İZLE | Video

11.04.2022 | 10:11

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ATV ekranlarında yayınlanan Adı Sevgi dizisi 5. son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Son bölümde Zeynep'in özgürlüğü, Emir'in Ekrem'e vereceği cevaba bağlıdır. Dizinin ATV yayın akışında yer alan saatlerinde ekran başında olamayanlar "Adı Sevgi 5. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. ATV ile Adı Sevgi Son Bölüm Tek Parça aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz...

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Adı Sevgi 5. Bölümünde neler oldu?

Zeynep'in özgürlüğü, Emir'in Ekrem'e vereceği cevaba bağlıdır. Ekrem; Volkan ve Zeynep'i ayırmak için kolları sıvarken, Emir'in ağabeyiyle bir araya gelişi Elif'in ona karşı güvenini sarsar. Emir'in ise Elif ve Levent'in birlikte attığı adımlara karşı haklı bir şüphesi vardır. Ancak aralarındaki çatışmalara rağmen Zeynep için iş birliği yapmak zorunda kalırlar.

Macide'nin Zeynep üzerindeki baskısı iyice artarken, il çapında düzenlenecek bir yarışmaya gizlice katılması için de herkes seferber olur. Elif içi acısa da öğrencileriyle birlikte Zeynep'i ikna edecek zorlu bir yöntem bulur. Öte yandan Gülendam, bundan sonra aynı evde yaşadığı Esma'yı çileden çıkarır. Doğukan'ın gerçek duygularından habersiz olan Esma ise hırsını ondan çıkarır.

Emir'in baskısı, Ekrem ve Volkan arasında hem geçmişteki büyük sırrı ortaya döken hem de Baykaraların gelecekteki varlığını tehdit eden bir hesaplaşmaya neden olur. Baykaraların bütün engellerine rağmen Zeynep; Elif'in ve arkadaşlarının desteğiyle yarışmaya gizlice katılıp kazanabilirse tekrar büyük bir umut ışığı belirecektir…

ADI SEVGİ 5. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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