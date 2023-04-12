Aile 7. Bölüm Fragmanı izle! Show Tv ile Aile 7. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı | VİDEO

Aile 7. Yeni bölüm fragmanı izle! Dizinin izleyenleri Show Tv tarafından yayınlanacak olan Aile 7. Yeni bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin fragmanı kurumun resmi sitesinden yayınlandı. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde hiç beklenmedik gelişmeler yaşanmıştı. Peki, gelecek bölümde izleyenleri neler bekliyor? İşte detaylar.