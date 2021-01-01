Akıncı 2. bölüm fragmanı yayınlandı "Babanın katilini buluyoruz!" | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Akıncı 2. bölüm fragmanı yayınlandı "Babanın katilini buluyoruz!" | Video 01.01.2021 | 22:55
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Akıncı 1. bölüm... Fatih'in yeni komşusu Nergis | Video 01.01.2021 | 22:32
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Akıncı 1. bölüm... Akıncı'nın soluk kesen antrenmanı | Video 01.01.2021 | 22:17
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Akıncı 1. bölüm... "Akıncı'yı gördük." | Video 01.01.2021 | 22:02
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Akıncı 1. bölüm... İşte çok konuşulan çatışma sahnesi | Video 01.01.2021 | 21:20
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Akıncı 1. bölüm... "Ben NATO üyesi değilim!" | Video 01.01.2021 | 20:34
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'Bu Benim Masalım' tanıtım fragmanı yayınlandı. 27.12.2020 | 17:55
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Masumlar Apartmanı 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 26.12.2020 | 10:42
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Arka Sokaklar 571. Bölüm (25 Aralık 2020 Cuma) Ölümcül pusu | Video 25.12.2020 | 14:34
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Maraşlı 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.12.2020 | 14:23
Atv'nin yeni dizisi Akıncı yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. Akıncı 1. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Dizi bittikten sonra yayınlanan Akıncı yeni bölüm fragmanı ise merak uyandırdı. İşte Akıncı 2. bölüm yeni fragmanı...