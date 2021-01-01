Akıncı 2. bölüm fragmanı yayınlandı "Babanın katilini buluyoruz!" | Video

Atv'nin yeni dizisi Akıncı yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. Akıncı 1. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Dizi bittikten sonra yayınlanan Akıncı yeni bölüm fragmanı ise merak uyandırdı. İşte Akıncı 2. bölüm yeni fragmanı...