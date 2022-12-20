Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı izle: Seferiye Hatun'un babasına ne olacak? TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayında | VİDEO

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. TRT ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 38. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümün hemen ardından Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı izle ekranı TRT 1 tarafından paylaşıldı. Yeni bölüm fragmanında, Seferiye Hatun’un üzgün bir yüz ifadeyle ‘’Babam!’’ deyişi Arslan Yusuf ölecek mi sorusunu akıllara getirdi. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı ve gelecek hafta olacaklar…

Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı izle linki izleyiciler ile paylaşıldı. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayına girdi. Yeni bölüm fragmanında, Seferiye Hatun'un babası için endişelendiği görüldü. Bu sahne sonrası Arslan Yusuf'un akıbeti merak konusu oldu. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle ekranı TRT 1 ile yayında. İşte, Alparslan 39. bölüm fragmanı…