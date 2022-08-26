Video Medya Duy Beni 8.Bölüm İzle | Duy Beni son bölüm TEK PARÇA İZLE
Duy Beni 8.Bölüm İzle | Duy Beni son bölüm TEK PARÇA İZLE

Duy Beni 8.Bölüm İzle | Duy Beni son bölüm TEK PARÇA İZLE

26.08.2022 | 09:30

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OTOMATİK OYNAT

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Duy Beni 8. bölümü yayınlandı. Kanat’ın tutuklanması Gerçek Koleji’ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim’in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat’ın masum olduğuna inanmaktadır.Polis, Gerçek Koleji’nden birinin ifadesine daha başvurur.Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır. Duy Beni 8. bölümünü haberimizdeki linkten tek parça izleyebilirsiniz.

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Kanat'ın tutuklanması Gerçek Koleji'ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim'in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat'ın masum olduğuna inanmaktadır.Polis, Gerçek Koleji'nden birinin ifadesine daha başvurur.Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır.

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE

Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır. Kendini toplayıp Aziz'le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır.Artık yeni bir hedefi vardır.

Kanat'ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır.Ekim, Bekir ve Ayşe'ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır.

Selim ve Bahar, Gerçek Koleji'nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar. Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır.

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