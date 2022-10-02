Gönül Dağı 70. Bölüm TEK PARÇA İZLE | Video

Geçtiğimiz hafta izlediğimiz bölümde Zeki Durmaz’ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Veysel’in suçsuzluğu ispat edilebilecek mi? Gönül Dağı dizisini tek parça ve kesintisiz olarak https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi adresinden izleyebilirsiniz.