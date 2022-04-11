Hakim 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hakim 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm öncesi fragmanı izlemek isteyenler Hakim 2.yeni bölüm fragmanı arayışına çıktı. İşte ATV ile Hakim yeni bölüm fragmanı ve detaylar...