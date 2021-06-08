Kahramanmaraş eski sevgilisinin yüzüne kezzap atan kadına tahliye kararı
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Kahramanmaraş eski sevgilisinin yüzüne kezzap atan kadına tahliye kararı 08.06.2021 | 10:15
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Kahramanmaraş'ta, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nın yüzüne ve yanındaki kişinin göğüs ve kollarına kezzap atarak yaralayan Fatma Özdaş (44), 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardından da tutuklulukta kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Gürkan K.'nın avukatı tahliye kararına itiraz edip sanığın adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını istedi. Fatma Özdaş'ın avukatı ise mahkemenin cezayı üst sınırdan verip iyi hal indirimi uygulanmadığı için karara itiraz etti. Her iki taraf da dosyayı istinafa taşıdı.