'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayını

Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ve Turkuvaz Dergiler Yayın Direktörü Mustafa Akar'ın sunduğu Millet Kıraathanesi her Salı VAV TV'de. VAV TV Millet Kıraathanesi 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayınına Yazar İbrahim Paşalı konuk oldu...