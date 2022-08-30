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OTOMATİK OYNAT
01:22
Mutfak Bahane'nin güzel sunucusu Derya Taşbaşı gözyaşlarına boğuldu | Video 30.08.2022 | 13:20
05:41
Müge Anlı'ya canlı yayında büyük sürpriz! "Ya çok alemsiniz!" | Video 29.08.2022 | 11:00
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Duy Beni 8.Bölüm İzle | Duy Beni son bölüm TEK PARÇA İZLE 26.08.2022 | 09:30
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Duy Beni 8.yeni bölüm fragmanı izle: "Bu bir manifestodur!" 25.08.2022 | 11:25
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Seversin 12.bölüm fragmanı izle: “Ben aşık oldum…” 17.08.2022 | 15:37
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Duy Beni son bölüm izle: Star TV Duy Beni 5.Bölüm izle ekranı | VİDEO 05.08.2022 | 13:14
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Kara Tahta 16.bölüm fragmanı izle: “Bu düğün, bizim düğünümüz olacak!” 03.08.2022 | 14:04
Atv ekranlarının sevilen yarışma programı Mutfak Bahane'nin güzel sunucusu Derya Taşbaşı, gözyaşlarına boğuldu. Derya Taşbaşı'nı bu kadar duygulandıran olay ise anlattıklarıyla ortaya çıktı.