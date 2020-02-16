Son dakika: O Ses Türkiye 2020 şampiyonu belli oldu! İşte muhteşem performansıyla birinci Alkan Dalgakıran | Video

Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından olan O Ses Türkiye yarışmasında bu sene gösterdiği performansıyla ve sesiyle izleyicileri büyüleyen yarışmacı Alkan Dalgakıran ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın takımında Şampiyon oldu. Jüri üyeleri arasında geçen çekişmeli mücadele ile izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan programda final heyecanında kazanan yarışmacı Alkan Dalgkıran oldu. Peki, O Ses Türkiye birincisi Alkan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında? İşte Yarışmada Seda Sayan'ın takımındaki yerini alan O Ses Türkiye birincisi Alkan Dalgakıran hakkında merak edilen tüm detaylar…

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran 25 yaşında ve aslen Yalovalı. Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye.