Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt çapkınlık turunda kameralara yakalandı! Sevgilisine "Bırak elimi" diye bağırdı | Video
Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden olan en küçük oğlu Emir, önceki gün İstanbul gecelerindeydi. Emir, ismi öğrenilemeyen sevgilisiyle, Maslak'taki Klein Phoenix isimli mekanda eğlendi. Çıkışta flaşlar patlayınca kız aradaşı "Aşkım bizi çekiyorlar" dedi. Emir ise sevgilisine "Bırak elimi" diye bağırdı. Sevgilisi, hemen Emir'in 'emrini' yerine getirdi.
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