SURVİVOR 78. BÖLÜM İZLE | Survivor ödül oyunu ile 78. yeni ve son bölüm TEK PARÇA izle! | VİDEO

Survivor All Star’da 14 Nisan bu akşam yarışmacılar ödül oyunu için parkura çıkıyor. Heyecan dolu programda ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya rekabet ederken bölümü internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Survivor 78. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Yayınlanan fragmanda Hikmet ve Adem arasındaki sözlü tartışma dikkat çekti. İşte Tv8 ile Survivor All Star ödül oyunu izle ekranı ve detaylar...

Survivor 78. Yeni bölüm ile bu akşam Tv8 ekranlarında kıyasıya bir rekabet izleyenleriyle buluşuyor. Adem ve Hikmet arasındaki gerginlik dikkat çekerken öte yandan ödülü kazanmak için iki takım kıyasıya yarışıyor. İzleyenler ödülün sahibi olacak takımı merakla beklerken çekimleri Dominik'te gerçekleşen bu programı naklen izlemek isteyenler Tv8 ile Survivor All Star son bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte Survivor 78. Yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...

14 Nisan tarihli bölümü aşağıdaki linke giderek takip edebilirsiniz...

https://www.tv8.com.tr/survivor