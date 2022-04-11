Teşkilat 42. Bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT 1 Teşkilat Son Bölüm Kesintisiz FULL İZLE! | Video
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TRT 1 ekranlarına Pazar günleri yayınlanan Teşkilat dizisi 42. Son bölümle TRT yayın akışı saatlerinde ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde Ekip, Yıldırım’ın özel kasasını ele geçirdikten sonra içinden çıkan belgeler Serdar’ın kafasının karışmasına sebep olur. Serdar’ın babasının fotoğrafının Yıldırım’ın gizli belgeleri arasında ne işi vardır? Diğer taraftan dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Teşkilat 42. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Teşkilat 42. bölüm full izle linki 'https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat/bolum/42-bolum'