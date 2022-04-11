Teşkilat 42. Bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT 1 Teşkilat Son Bölüm Kesintisiz FULL İZLE! | Video

TRT 1 ekranlarına Pazar günleri yayınlanan Teşkilat dizisi 42. Son bölümle TRT yayın akışı saatlerinde ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde​ Ekip, Yıldırım’ın özel kasasını ele geçirdikten sonra içinden çıkan belgeler Serdar’ın kafasının karışmasına sebep olur. Serdar’ın babasının fotoğrafının Yıldırım’ın gizli belgeleri arasında ne işi vardır? Diğer taraftan dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Teşkilat 42. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Teşkilat 42. bölüm full izle linki 'https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat/bolum/42-bolum'

Ekip, Yıldırım'ın özel kasasını ele geçirdikten sonra içinden çıkan belgeler Serdar'ın kafasının karışmasına sebep olur. Serdar'ın babasının fotoğrafının Yıldırım'ın gizli belgeleri arasında ne işi vardır? Serdar bağlantıyı çözmeye çalışırken, belgeleri inceleyen ekip Yıldırım'ın tüm işlerini yürüten dört kritik adamının peşine düşer. Yapılan operasyon sonrası Alman istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında sürpriz gelişmeler yaşanır. Lukas ve Yıldırım kaçış için planlama yaparken beklemedikleri bir ihanete uğrarlar. Serdar ise Mete Başkan'ın ona bıraktığı ipuçlarından önemli bir bilgiye ulaşır. Ekip ve Serdar önemli bir yol ayrımının eşiğine gelirler.